Britse buitenlandminister: bevel voor gifaanval kwam “met overweldigende waarschijnlijkheid” rechtstreeks van Poetin

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft verklaard dat de gifaanval op de Russische ex-spion Skripal met “overweldigende waarschijnlijkheid” door president Poetin zelf bevolen werd.

Boris Johnson deed de uitspraken tijdens een museumbezoek in Uxbridge. “Ons conflict is met het Kremlin van Poetin en diens beslissing. Die beslissing om zenuwgif te gebruiken in de Britse straten voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, is met overweldigende waarschijnlijkheid door Poetin zelf genomen”, aldus Johnson. Hij voegde er nog aan toe “niets tegen het Russische volk” te hebben.

"Our quarrel is with Putin's Kremlin" says @BorisJohnson as he responds to the #Salisbury poisoning pic.twitter.com/V93QLXS7kE — Sky News (@SkyNews) March 16, 2018

Het Kremlin repliceerde meteen en noemde de aantijgingen van Johnson “schokkend en onvergeeflijk”. Het statement van de Britse buitenlandminister kwam er kort nadat oppositieleider Corbyn alle actoren tot kalmte had aangemaand. Zo stelde hij zich vragen bij de competenties van de Britse geheime diensten en waarschuwde hij de premier voor anti-Russische hysterie vooraleer er harde bewijzen op tafel liggen.

