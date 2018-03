Efteling doorbreekt kaap van 5 miljoen bezoekers

Het Nederlandse pretpark Efteling heeft vorig jaar 5,18 miljoen bezoekers over de vloer gekregen, tegenover 4,76 miljoen in 2016. “Met het passeren van de magische grens van 5 miljoen, heeft de Efteling een belangrijke mijlpaal behaald in haar visie richting 2020”, meldt het pretpark vrijdag.

De stijging van het bezoekersaantal is volgens de Efteling grotendeels te danken aan de investeringen in de nieuwe familieattractie Symbolica en verblijfsaccommodatie Het Loonsche Land.

“Sinds 2014 heeft de Efteling een duidelijke visie richting 2020: het uitgroeien naar een internationale bestemming met 5 miljoen bezoeken per jaar. Die mijlpaal in bezoekersaantallen hebben we nu, eerder dan verwacht, in ons jubileumjaar (de Efteling bestond 65 jaar in 2017, nvdr.) al bereikt”, zegt Fons Jurgens, voorzitter van de raad van bestuur.

Van de Efteling-bezoekers kwam vorig jaar 15 procent uit België, een toename met 8 procent. Zowat 80 procent van de bezoekers kwam uit Nederland. Bezoekers bleven aanzienlijk vaker overnachten (+25 procent verblijfsgasten).