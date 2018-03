“Staat Benteke op de lijst?” De vreemde reactie van Martinez op het ontbreken van de spits

De Rode Duivels doen het tegen Saoedi-Arabië opmerkelijk genoeg zonder Christian Benteke. “Staat Benteke op de lijst?”, wilde RTBF-journalist Rodrigo Beenkens nog even dubbelchecken. Op die vraag had bondscoach Roberto Martinez niet meteen een antwoord: hij overliep toch eerst eens de volledige lijst voor hij een antwoord kon geven: “neen, hij staat er niet op”. Verraste de bondscoach ook zichzelf, of wilde hij zeker zijn dat er geen foutje in de selectie was geslopen?

LEES OOK: Onze Chef Voetbal analyseert selectie Rode Duivels (N+)

Bekijk hier wie wél is opgeroepen voor de Rode Duivels

Crystal Palace-spits Christian Benteke is dus niet opgeroepen, maar Martinez wilde de spits nog niet definitief afschrijven voor een WK-selectie. “Christian blijft wel in beeld, ik wil voor de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië nieuwe spelers uitproberen”, herpakte Roberto Martinez zich na het herlezen van zijn selectie. “We kennen Christian heel goed, hij is er gewoon deze keer niet bij.”