Peter Vandenbempt: “Verkocht! Ons voetbal presenteerde zich deze week in al zijn lelijkheid”

Peter Vandenbempt, de vaste voetbalcommentator van Sporza Radio, maakt tweewekelijks een tussenstand van het voetbalseizoen op. Deze keer is hij in zijn column opvallend scherp over de bewogen degradatiestrijd, met verwijten over-en-weer en de opvallende rol van Moeskroen: “Ons voetbal presenteerde zich deze week in al zijn lelijkheid.”