59 leerkrachten slachtoffer van lichamelijk geweld

Vorig jaar liepen 59 Vlaamse leerkrachten letsels op als gevolg van agressie. Dat zijn er minder dan de 81 in 2016. Zo blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang).

In 51 van de 59 gevallen werden de feiten gepleegd door een leerling, in vier gevallen door hun ouders of familie en in nog eens vier gevallen door derden. Geen enkel dossier werd tot dusver voor de rechtbank gebracht: alle zaken konden in der minne geregeld worden.

Crevits maakt dit jaar opnieuw budget vrij voor de opleiding van 80 vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen. “Daarnaast voorzien we in een toolbox met instrumenten ter voorkoming van psychosociale risico’s zodat scholen beter ondersteund worden.”