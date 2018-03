Vader schudt baby door elkaar met fatale gevolgen: "Weerzinwekkende feiten"

Gent / Aalst - Een 37-jarige vader uit Gent riskeert vijf jaar cel voor de dood van zijn eigen baby. Het meisje, dat op het moment van de feiten nog geen vijf maanden oud was, werd herhaaldelijk door elkaar geschud, de arm gebroken en geknepen.

Het overlijden van de kleine Maythe werd vastgesteld op 1 oktober van 2013 in Aalst. Haar vader weet de haar dood aanvankelijk aan de zwakke gezondheid van zijn dochter, maar tijdens een autopsie kwam de ware oorzaak aan het licht: Maythe bleek gestorven te zijn door een hersenbloeding, het ‘shaken baby syndroom’. De wetsgeneesheer stelde bovendien vast dat het al om een herbloeding ging in de hersenen. Het meisje was met andere woorden ook al eerder flink door elkaar geschud.

Haar vader Wim G. hield een jaar lang vol dat hij niets met de dood van zijn dochter te maken had, maar ging dan uiteindelijk toch door de knieën. “Maythe maakte rare keelgeluiden en ik heb ze door elkaar geschud”, gaf hij toe. “Ik was in paniek.”

Blauwe plekken

Het bleek niet de eerste keer te zijn dat G. zijn dochtertje hardhandig had aangepakt. Het meisje was eerder ook al opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken arm. “Ik had haar verkeerd uit haar bedje genomen”, herinnerde Wim G. zich. “Ik tilde haar aan één arm omhoog in plaats van aan twee.” De wetsdokter stelde vast dat alle opnames van Maythe gelinkt konden worden aan geweld. Wim G. verklaarde tijdens het onderzoek ook dat hij zijn dochter meermaals per maand hard kneep, waardoor ze blauwe plekken kreeg.

Op de vraag waarom hij zijn eigen dochter toetakelde, kon hij de rechter geen duidelijk antwoord geven. “Ik werd niet zenuwachtig omdat ze weende”, ontkende hij tijdens zijn proces in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “Ik weet wel dat ik soms agressief ben. Financieel heb ik het niet gemakkelijk en daardoor word ik gefrustreerd. Maar ik heb daarvoor begeleiding gevolgd. Ik ben niet verantwoordelijk voor de dood van mijn dochter.”

Raan Colman Foto: Bert Foubert

Raan Colman, de raadsman van Wim G., benadrukte dat zijn cliënt wel degelijk spijt heeft van wat er is gebeurd. "Hij is misschien niet erg spraakzaam, maar hij beseft zeer goed dat hij de dood van zijn dochter heel zijn leven met zich mee zal moeten meedragen. Hij weet ook dat hij het vroeger beter anders had gedaan. Maar hij stond er bij de opvoeding van Maythe vaak alleen voor. De moeder van Maythe was daar nooit sterk genoeg voor. Ze hebben samen nog twee andere kinderen die beiden geplaatst zijn in een pleeggezin. Als koppel leefden ze heel geïsoleerd en zonder sociaal netwerk."

Daar was het openbaar ministerie niet van overtuigd. Procureur Sabine Jamar vorderde vijf jaar effectief voor Wim G. wegens opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie om te doden. “De feiten zijn weerzinwekkend. Maythe, een weerloos slachtoffer van nog geen vijf maanden oud, kreeg af te rekenen met aanhoudend en herhaaldelijk geweld. Haar vader ventileerde al zijn agressie op haar. Van enig schuldinzicht is geen sprake.”

Vonnis op 20 april.