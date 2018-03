Een van de grootste milieurampen ooit: de dag dat het leven in zee en op de stranden stierf

Johnny Cash maakte er reclamespots voor, president Richard Nixon doopte hun schepen: midden jaren zeventig was het Amerikaanse oliebedrijf Amoco Oil hét symbool voor de opmars van petrochemie. Maar op 16 maart 1978 liep het helemaal fout. Voor de Bretoense kust brak de tanker Amoco Cadiz in twee. 250.000 ton olie stroomde in zee. De eerste grote milieuramp overspoelde de Franse kusten.