Politie geeft beelden vrij van agent die minutenlang aarzelde tijdens schietpartij in school Florida

De politie van Broward County heeft donderdag bewakingsbeelden vrijgegeven van de dodelijke schietpartij in een middelbare school in Florida. Ze laten zien wat toenmalig agent Scot Peterson ondernam toen schutter Nicolas Cruz op 14 februari het vuur opende in Marjory Stoneman Douglas High School. De beelden bevestigen nogmaals waarom er zo veel kritiek op hem kwam na de schietpartij: hij bleef minutenlang aarzelen om de school binnen te gaan.

Nochtans was zijn taak als ‘school resource officer’ duidelijk. Hij stond in voor de veiligheid van de school en had dus de taak om Cruz te neutraliseren. In tegenstelling daarvan deed hij een hele tijd niets. Anderhalve minuut na de eerste schoten kwam hij aan bij het gebouw, maar nadien bleef de man minstens vier minuten buiten staan. De schietpartij zelf duurde uiteindelijk zes minuten en kostte het leven aan zeventien mensen.

Audiofragmenten

Een statement dat vorige maand al werd vrijgegeven, gaf meer duidelijkheid waarom Peterson het gebouw niet binnenging. Hij vermoedde dat de geweerschoten van buiten het gebouw kwamen in plaats van binnen de schoolmuren. Enkele audiofragmenten deden hem echter alsnog de das om. Daarin viel te horen hoe hij het bevel gaf aan collega’s om het gebouw niet te betreden.

Dat was helemaal in strijd met de mening van Broward County Sheriff Scott Israel. “Hij had moeten binnengaan, de schutter confronteren, de schutter doden. Zijn acties tijdens de schietpartij waren voldoende om een intern onderzoek te laten starten”, reageerde hij achteraf tijdens een persconferentie.

“Lafaard”

Peterson kreeg vanuit verschillende hoeken kritiek te verduren nadat het nieuws over zijn gebrek aan moed openbaar bekendraakte. Amerikaans president Donald Trump noemde hem “een lafaard”, terwijl de Broward County Sheriff’s Office op het punt stond om hem te schorsen. Zo ver liet hij het echter niet komen. Eens hij dat laatste te weten kwam, besloot hij om zelf ontslag te nemen. Hij was sinds 2009 toegewezen aan de middelbare school.