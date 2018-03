VIDEO. Bijna een half miljoen beeldjes in een provinciedomein: zo ziet dat eruit

Ieper - Duizenden vrijwilligers plaatsten de afgelopen weken al een 450.000-tal kleibeeldjes van de 600.000 op provinciedomein De Palingbeek voor ComingWorldRememberMe, de expo van kunstenaar Koen Vanmechelen. “We zitten mooi op schema”, vertelt intendant Jan Moeyaert.

“Elke dag hebben we tussen de 80 en 120 vrijwilligers. Het zijn telkens nieuwe gezichten uit België, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland, die al sneeuw, hagel, regen en wind getrotseerd hebben. Ze doen dit uit volle goesting.”

Het zogenaamde Oerei. Foto: ptb

Ook het zogenaamde Oerei is al geïnstalleerd. “Er moeten nog een 6-tal lagen afgewerkt worden tegen volgende week vrijdag. Een 50.000-tal beeldjes, die gemaakt zijn door kinderen, zitten voor een stuk in het ei en waaieren uit over het platform. Alles heeft dezelfde kleur als de beeldjes, die uitgelijnd zijn in de vorm van Pangea, de wereld zoals die 225 miljoen jaar geleden bestond uit één werelddeel. De vormelijke afwerking zal het tempo de volgende 14 dagen doen vertragen, maar dat hebben we voorzien.” Op 30 maart opent de expo voor het grote publiek.