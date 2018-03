Rusland start strafrechtelijk onderzoek op naar moord op Nikolaj Gloesjkov en moordpoging op ex-spion en dochter

Rusland start een strafrechtelijk onderzoek op naar de “moord” op Nikolaj Gloetsjkov, een in Londen in ballingschap levende vroegere medestander van de overleden oligarch Boris Berezovsky.

Gloesjkov werd maandagin onopgehelderde omstandigheden dood aangetroffenin de Britse hoofdstad.

Moskou zegt voor het onderzoek bereid te zijn samen te werken met de Britse autoriteiten.

Ook onderzoek naar dubbele moordpoging

Rusland start ook nog een tweede een strafrechtelijk onderzoek op naar “poging tot moord” op de vroegereRussische spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia.

Beiden zijn op4 maart in het Engelse Salisbury vergiftigd aangetroffen. Die feiten leidden tot een grote diplomatieke rel waarbij Groot-Brittannië meer dan twintig Russische diplomaten heeft uitgewezen.

Het onderzoek zal lopen in overeenstemming met de “Russische wetgeving en het internationaal recht”, zei woordvoerster Svetlana Petrenko van de Russische Onderzoekscommissie.

Diplomatiek onvergeeflijk

De verbale strijd tussen Londen en Moskou over de zaak-Skripal heeft vrijdag nieuwe hoogten bereikt. Londen gaat nu zo ver de Russische president Vladimir Poetin persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor de vergiftiging van de voormalige Russisch-Britse dubbelspion Sergej Skripal. Maar net als het eerdere toeschrijven van de aanslag aan “Rusland”, is ook de schuld van Poetin vooralsnog, in de woorden van buitenlandminister Boris Johnson, “hoogstwaarschijnlijk”. Van gepubliceerde bewijzen of tegenbewijzen is, veertien dagen na de feiten, nog steeds geen spoor.

Foto: Photo News

Het Kremlin reageerde prompt: president Poetin verantwoordelijk stellen is “schokkend” en diplomatiek “onvergeeflijk”, riposteerde Poetins woordvoerder Dmitri Peskov.

Eerder deze week besloot het Verenigd Koninkrijk 23 Russische diplomaten de deur te wijzen. Londen mag zich verwachten aan Russische tegenmaatregelen, maar die zijn nog niet aangekondigd. Vermoedelijk wacht het Kremlin tot na de presidentsverkiezingen van zondag.

In Groot-Brittannië is Labourleider Jeremy Corbyn één van de weinigen die waarschuwt voor overhaaste besluiten, en dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Tories en de “Blairites” onder zijn eigen achterban. In verscheidene interviews stelde Corbyn dat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat de Russische maffia achter de vergiftiging zit, niet uitgesloten mag worden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vindt dan weer dat best gewacht wordt op het herstel van Skripal, die allicht veel meer duidelijkheid in de zaak kan brengen. Over Skripal en diens dochter Joelia wordt nog steeds gecommuniceerd dat zij “er nog steeds erg aan toe zijn”. Gegeven de “extreme dodelijkheid” die novitsjok wordt toegeschreven, is dat een relatief gunstig gezondheidsbulletin.