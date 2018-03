Megabordeel op komst in Oostende naar voorbeeld van ‘Villa Tinto’

Oostende - Er komt zo goed als zeker een megabordeel in de haven van Oostende. Een kandidaat-koper voor de loods Hangaar 1 wil het pand renoveren naar het voorbeeld van de Antwerpse ‘Villa Tinto’. Het stadsbestuur heeft geen bezwaar tegen een megabordeel, maar lanceert wel nog een oproep naar mogelijke andere kandidaten.

Hangaar 1 is een oude loods in het havengebied die 1981 beschermd werd. Het gebouw is vervallen en bood de voorbije decennia onderdak aan een discotheek, fuifzaal, bouwopleiding en voedselbedeling. Van een restauratie is nooit iets in huis gekomen omdat het voor de uitbaters en stad te duur uitviel. Maar nu is nu een bod binnengekomen van een groep die verbonden is aan het Antwerpse megabordeel Villa Tinto.

Ze willen in de loods bordelen vestigen. “Dat is maar een van de voorgestelde functies. In het voorstel is ook sprake van een stadsbrouwerij, een brasserie en een co-workingruimte . Ook de voedselbedeling Colsol zou kunnen blijven”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A). Tegen 2020 zou het complex moeten openen.

Hangaar 1, waar het megabordeel komt. Foto: efo

De constructie oogt wat vreemd : de stad verkoopt het gebouw tegen 1 euro, de koper renoveert en geeft het daarna in erfpacht voor 27 jaar terug aan de stad. Die zal het dan ook haar beurt weer verhuren aan de uitbater. De stad zou een maandelijkse huur ontvangen van 56.250 euro.

Vande Lanotte wijst op de beperkingen: “Appartementen op die site kunnen niet. We hebben het bod nog niet aanvaard, maar staan er niet negatief tegenover. Vandaar dat we nu een oproep lanceren naar eventueel andere kandidaten.” Andere projectontwikkelaars die de loods Hangaar 1 willen kopen of uitbaten hebben nog een maand de tijd om een project in te dienen. Daarna zal het stadsbestuur beslissen welk project gerealiseerd mag worden.

Het bordeel in de haven zou betekenen dat de prostituees, die zich nu vooral op het Hazegras bevinden, moeten verhuizen. Mogelijk worden bordelen op die locatie zelfs verboden. Buurtbewoners van het Hazegras lieten eerder verstaan dat ze geen probleem hebben met de prostituees, maar wel met de overlast van hun klanten. De verhuis van de bordelen uit de Hazegrasbuurt zou allicht ook goed nieuws betekenen voor bouwpromotoren in die buurt.

Burgemeester Vande Lanotte verwacht niet dat Monumenten en Landschappen bezwaar zal maken tegen de bordelen in het geklasseerde gebouw: “Enkel de buitenzijde is beschermd. Wat er binnenin gebeurt, heeft daar niets mee te maken. Vergelijk het met een beschermde boerderij die een invulling krijgt als B&B.” Nog voor de zomer wil Oostende beslissing in het dossier van Hangaar 1.