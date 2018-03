Owusu nog niet mee naar Spanje

Antwerp is vanmiddag vertrokken voor een tiendaagse stage in het Spaanse Roldan, in de buurt van Murcia. Naast internationals Siani, Pitroipa, Oulare en Teunckens was William Owusu de grote afwezige. “Zijn dochter is ziek”, klonk het bij trainer Laszlo Bölöni.

Negen spelers van Antwerp ontbraken op het appel bij het vertrek naar Spanje. Jens Teunckens en Obbi Oulare zijn opgeroepen voor de Belgische U21, Jonathan Pitroipa heeft een interland met Burkina Faso en Sebastien Siani moet spelen met zijn land Kameroen. Joaquin Ardaiz was er ook niet, maar hij zou rechtstreeks naar Spanje reizen. Moustapha Sall onderging een operatie en ontbreekt op de stage.

Ook Kafoumba Touré en Younes Achter gaan niet mee omwille van een blessure. William Owusu liet weten dat hij het vertrek niet zou halen omdat zijn dochter ziek is. De Ghanees reist op eigen kracht normaal nog later naar Spanje.

Assistent-trainer Wim De Decker was er ook niet bij. Hij volgt de Pro License-trainerscursus en is in dat kader op stage. De Decker sluit dinsdag aan in Spanje.

Wel van de partij: Gounè Niangadou, een twintigjarige aanvallende middenvelder die sinds oktober bij de beloften van Antwerp speelt.

