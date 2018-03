Gemeentebestuur toont zich creatief met plakband

Denderleeuw -

Een vreemd gezicht in de Spoorweglaan in Denderleeuw: Even leek het alsof iedereen er mocht parkeren, behalve bewoners. Of dan toch tot de gemeente de opdracht gaf om de ‘uitgezonderd’ met grijze tape af te dekken. “Het verkeersbord dat we nodig hadden, is niet meer in voorraad, het is besteld. We hebben dan maar een ander bord laten bepakken omdat het anders niet voldeed aan de wegcode”, legt schepen van Mobiliteit Jan De Nul (CD&V) uit. De ‘creatieve’ oplossing zorgde voor enigee hilariteit op de sociale media.