Zo groot is de schade na dubbele explosie door handgranaten in Deurne

Deurne - Stilaan wordt duidelijk hoe groot de schade is die twee explosies vannacht aanrichtten in Deurne. Het parket bevestigde intussen dat niet spijkerbommen, maar wel handgranaten van Oost-Europese makelij de ravage aanrichtten.

Omstreeks 2.45 uur in de nacht van donderdag op vrijdag werd de Van Heystvelstraat in Deurne opgeschrikt door twee luide knallen. De brandweer en hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en stelden heel wat schade vast: in zeven huisgevels zaten inslagen van kleine metalen deeltjes, ruiten waren aan diggelen, en zestien wagens hadden platte banden, kapotte ruiten en projectielinslagen.

Bij daglicht wordt pas duidelijk hoe groot de schade is die de explosieven hebben aangericht. De straat ligt vol met gebroken glas van gesprongen autoruiten. Auto’s hebben ook platte banden. De bewoners, sommigen nog in nachtkledij, staan ondertussen op straat om van de schrik te bekomen. Foto: vdaa

