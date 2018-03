Louise Slaugther (88), oudste Congreslid in de VS, overleden

Louise Slaughter, het oudste Congreslid in de VS, is tengevolge van een hersenschudding op 88-jarige leeftijd overleden. .

De Democrate uit de staat New York werd voor het eerst gekozen voor het Huis in 1986. Om de twee jaar raakte zij herkozen.

Zij klom gestaag op in de hiërarchie van het Huis van Afgevaardigden en werd de eerste vrouw om de Commissie voor de Regels voor te zitten. Die gaat in het bijzonder over de agenda van het Huis.

Louise Slaughter was gespecialiseerd in gezondheidszorg en vrouwenrechten.

Vorig jaar werd zij het oudste Amerikaans parlementslid.