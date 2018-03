Spelers van Genk keuren de grasmat in het Koning Boudewijnstadion… en trekken een bedenkelijk gezicht

Racing Genk en Standard nemen het zaterdagavond (om 20u45) tegen elkaar op in de finale van de Croky Cup. Trainen in het Koning Boudewijnstadion zat er vandaag echter niet in. “Om de grasmat te sparen”, aldus de KBVB. De spelers van Genk zakten toch even af naar Brussel om het gras te inspecteren.

LEES OOK: QUIZ. Test hier uw kennis over de bekerfinale tussen Standard en Genk

De grasmat in het Koning Boudewijnstadion is al langer een zorgenkind, er staat zelfs al een vervanging gepland. Twee trainingen na de vele regen zouden nefast kunnen zijn voor de bespeelbaarheid van het veld, zeker in combinatie met de voor zaterdag voorspelde vriestemperaturen. Daarom werd er uit voorzorg een doek over het veld gelegd.

De gezichten van onder andere Ruslan Malinovskyi en Alejandro Pozuelo spraken echter boekdelen toen ze onder de doek keken. Ze waren duidelijk niet overtuigd van de kwaliteit van het grasveld. Ook een bezoekje aan het midden van het veld bracht geen verbetering.

”Ik hoop dat het morgen boven nul blijft en dat het veld niet bevroren is want dan kan je geen mooie wedstrijd spelen”, reageerde coach Philippe Clement terwijl kapitein Thomas Buffel probeerde te relativeren. “Ik heb al een aantal matchen in het Koning Boudewijnstadion gespeeld dus voor mij maakt het niet veel uit dat we niet hebben kunnen trainen hier. Voor de ploegmakkers is het jammer. Zeker omdat ze niet hebben kunnen wennen aan de afmetingen van dit grote veld. Maar goed, ze hebben toch een kijkje genomen in de kleedkamers, de spelerstunnel en het stadion.”

“Ligt het veld slecht?”

Standard-coach Ricardo Sa Pinto was niet zo op de hoogte van de staat van het veld. “Ik heb het veld nog niet gezien. Is het slecht? Dat is nieuw voor mij. Dat is niet goed voor de twee teams. Ik hoop dat ze het nog kunnen verbeteren tegen morgen. Ik zie graag een mooie match, geen gevecht”, aldus de Portugees.

“Iedereen is fit. Deze finale staat los van alles. Genk doet het uitstekend. Ze hebben een goede ploeg met goede spelers. 50-50 is een faire prognose. We zijn aan elkaar gewaagd. Ik denk dat we een mooie finale gaan krijgen. Onze bekercampagne was fantastisch. We schakelden Anderlecht en Club Brugge uit. Als er logica in het voetbal zit, verdienen we de cup.”

Sa Pinto onderbrak even de persconferentie toen Sebastien Pocognoli een vraag kreeg hoe hij met zijn bankzittersstatuut omging. Sa Pinto probeerde zo zijn kapitein een hart onder de riem te steken.

“Pocognoli is de droomaanvoerder. Hij heeft veel passie, karakter en een hart voor de club. Mijn hart bloedde toen ik hem op de bank moest zetten de voorbije weken. Hij is mijn rechterhand, maar ik heb zoveel goede spelers. Het is mijn job om keuzes te maken. Ik begrijp dat een speler kwaad is als hij op de bank zit. Dat was ik ook als speler. Ik kan nu nog niet zeggen of hij morgen start of niet.”