Triatleet botst op vreemd probleem: “En alleen een BV kan deze logica doorbreken”

Izegem - Chris Seynaeve zit met de handen in het haar. Na zijn metamorfose vorig jaar van Bourgondiër tot triatleet wil hij de sport verder beoefenen. Liefst voor een goed doel, maar hij vindt er geen: zonder sponsor geen goed doel en omgekeerd.

From zero to hero: dat was de prestatie die Chris Seynaeve vorig jaar leverde. “Ik wilde me een andere en vooral gezondere levensstijl aanmeten”, zegt Seynaeve. “Een echte Bourgondiër, zo kon je me begin vorig jaar nog het best omschrijven: ik rookte en hield van goed en veel eten.” Hij gooide het roer om en wilde een jaar later een triatlon uitlopen.

Puur op karakter lukte het hem. In de kerstperiode bracht hij de 3,8 kilometer zwemmen, 42 kilometer lopen en 180 kilometer wielrennen tot een goed einde. Hij was helemaal op toen hij die avond de eindmeet haalde aan de school De Kleine Tovenaar bereikte. Maar hij recupereerde snel. De opbrengst en ook het sponsorgeld dat hij inzamelde gingen naar het goede doel.

Vicieuze cirkel

Chris wil zijn gezonde levensstijl aanhouden. “In plaats van aan een Bourgondische levensstijl, ben ik nu aan sport verslaafd geraakt. Het is echt een microbe. Ik mik op de Iron Man in het Franse Vichy. Maar voor het zover is, wil ik allerhande uitdagingen meepikken. De marathonafstand lopen tijdens de ten miles in Antwerpen bijvoorbeeld. Graag zou ik me blijven inzetten voor het goede doel, maar dat is moeilijker dan gedacht. Een goed doel vinden is niet gemakkelijk als er geen sponsors zijn, en sponsors zijn niet happig als er geen goed doel is. Je moet blijkbaar al een BV zijn om die vicieuze cirkel te doorbreken”, zucht Chris. “Twee keer al kreeg ik een njet. Allesbehalve leuk! Sporten blijf ik sowieso doen. Maar het zou zoveel mooier zijn mocht ik aan dit alles een goed doel kunnen koppelen. Het liefst iets voor kinderen.”

INFO

Wie Chris wil helpen kan contact opnemen via tinne40@gmail.com of op de Facebookpagina Iron Force for Children.