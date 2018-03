Zuhal Demir trekt N-VA-lijst in Genk

Brussel - Federaal staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) trekt bij de verkiezingen van oktober de N-VA-lijst in Genk. Dat melden VTMNIEUWS en Het Belang van Limburg vrijdagavond. Ze is kandidaat-burgemeester. Als ze een mandaat van de kiezer krijgt om burgemeester te worden, stopt Demir als staatssecretaris.

Tweede op de Genkse N-VA-lijst is Vlaams parlementslid Jos Lantmeeters. Demir zal het in Genk onder meer moeten opnemen tegen CD&V-burgemeester Wim Dries.

Demir is in Genk geboren in een Koerdisch gezin van gastarbeiders, maar verhuisde later naar Antwerpen. Zes jaar geleden kwam ze daar op en na de gemeenteraadsverkiezingen werd ze districtvoorzitter in Antwerpen. Enkele jaren geleden verhuisde ze terug naar Genk.