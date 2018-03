Paul De Grauwe: “De voordelen voor het voetbal zijn discriminatie: economisch en maatschappelijk niet te verdedigen”

Voor professor Paul De Grauwe is het zonneklaar. De voordelen die de Belgische voetballers krijgen op het vlak van sociale zekerheid zijn noch economisch, noch maatschappelijk te verdedigen. Andere sectoren in België krijgen die voordelen niet, dus dat is discriminatie. Het Belgische voetbal heeft niet die maatschappelijke rol dat het zulke voordelen mag krijgen. “Geef het dan eerder aan leraars”, vindt De Grauwe. De regering moet volgens hem de stekker uit dit systeem trekken.