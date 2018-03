Amsterdam legt cruisetoeristen belasting op, Antwerpen volgt niet

Antwerpen - Cruisepassagiers die een bezoek brengen aan Amsterdam moeten vanaf volgend jaar toeristenbelasting betalen. Het stadsbestuur wil 8 euro per dag per persoon heffen. De belasting is nieuw voor deze groep toeristen. De Nederlandse hoofdstad verwacht hiermee jaarlijks 2 miljoen euro op te strijken. In Antwerpen, waar cruisetoerisme eveneens populair is, krijgt de maatregel voorlopig geen navolging.

Tot nu toe werd alleen toeristenbelasting gerekend voor hotelovernachtingen. Het voorstel maakt deel uit van de aanpak om de drukte in de stad beter te beheersen. Door het opleggen van belasting aan passagiers van zee- en riviercruises, dragen die financieel een steentje bij aan de stad. “Cruisepassagiers betalen nu geen toeristenbelasting, terwijl zij wel in de stad overnachten, maar dan niet in een hotel maar op een schip”, zegt verantwoordelijk wethouder Udo Kock. “Om cruisepassagiers ook een bijdrage te vragen voor het verblijf in Amsterdam, voeren we deze nieuwe dagtoeristenbelasting van 8 euro per persoon per dag in.”

Het stadsbestuur van Antwerpen laat vrijdag in een reactie weten het Nederlandse voorbeeld voorlopig niet te volgen. “Antwerpen heeft niet te kampen met het drukteprobleem van Amsterdam”, zegt schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA).