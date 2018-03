Dat is schrikken: bijna 8.000 euro voor afvoer van twintig meter

Nieuwkerken-Waas / Sint-Niklaas - Op maandag 16 april starten de rioleringswerken in de Vossekotstraat. Nadat een eerder aangestelde aannemer failliet ging, zien bewoners de kostprijs voor het afkoppelen van hun regen- en afvalwater plots met wel 55% stijgen.

De rioleringswerken in de Vossekotstraat zijn nodig om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen waarbij hemelwater en afvalwater apart afgevoerd worden. Omdat huizen die voor 1990 gebouwd werden niet verplicht werden om afvalwater apart af te voeren, zijn er bij sommige huizen bijkomende afkoppelingswerken nodig aan de waterafvoer.

Eigenaars kunnen ervoor kiezen om die werken zelf uit te voeren, een eigen aannemer in te schakelen of gebruik te maken van de aannemer die door de stad werd aangesteld. Die laatste rekent een stevig bedrag aan, tot ongenoegen van de bewoners.

Meer dan de helft duurder

Bij bewoner Orel Stuer worden de werken geraamd op 7.736,28 euro inclusief btw. “In november kregen we een eerste voorstel van 4.984,12 euro. Dat vonden we al veel en dus gingen we niet akkoord. Ondertussen is de aannemer failliet gegaan en kregen we in februari een nieuw prijsvoorstel, dat plots meer dan de helft duurder was. Volgens het plan dat ik opgestuurd kreeg, moet er een nieuwe afvalwaterafvoer gelegd worden rond de helft van mijn huis. Hiervoor moet ook een deel van het terras opengebroken worden. Ze rekenen daarvoor zevenendertig meter, terwijl het maar twintig meter is.”

De tussenkomst van de stad bij de rioleringswerken bedraagt maximaal 1.500 euro. “Te weinig”, meent bewoner Guido Boel. “Aangezien het dossier al loopt sinds 1982 komen we met onze straat in aanmerking voor verhoogde subsidies.” Het voorstel werd al in 2016 op de gemeenteraad gebracht en weggestemd.

“De huidige bestuursploeg heeft die subsidieregeling aangepast en we gaan niet terugkomen op die beslissing”, verklaarde schepen van Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (SP.A) donderdagavond op de infovergadering.

Dat de afkoppelingsprijs zo hoog ligt, ligt door de hoge inschrijvingsprijs van aannemer Besix Infra, goed voor 3.364.312 euro, exclusief btw, waarvan het Vlaams Gewest ongeveer een derde voor haar rekening neemt.

Geen specialist

Opvallend is wel dat de aannemer van dit rioleringsdossier zelf aangeeft niet gespecialiseerd te zijn in afkoppelingswerken. “Bovendien is er momenteel zo veel werk dat we geen eigen mensen kunnen inschakelen en aangewezen zijn op onderaannemers”, zegt assistent-projectleider Jeroen Beleyr. “Dat jaagt mee de kost omhoog.”

Bewoners hebben tot 1 april om te beslissen wie de afkoppelingswerken zal uitvoeren.

“Ik ga mijn zoon inschakelen, die heeft ervaring met wegenwerken. Maar ik zal alles correct laten factureren zodat ik de subsidie van de stad krijg.”

INFO

Een precieze planning van de werken en het subsidiereglement voor afkoppelingswerken is terug te vinden op www.sint-niklaas.be/vossekotstraat.