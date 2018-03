Brugge - Exit Games opende deze week in de Hoefijzerlaan haar tweede filiaal in Vlaanderen. Avonturiers kunnen zich voortaan inschrijven voor vijf gloednieuwe ontsnappingsparcours op Brugs grondgebied. “En het testpubliek was alvast laaiend enthousiast.”

In Gent was het met tienduizend bezoekers per jaar al een schot in de roos, nu mogen ook Bruggelingen de uitdaging aangaan. Langs de Hoefijzerlaan, in een ex-bankfiliaal, vindt u voortaan vijf escape ...