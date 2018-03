Voetbalclub wil meer kansarmen naar wedstrijden lokken en doet dat op slimme manier

Waregem - Essevee wil meer kansarmen naar het Regenboogstadion krijgen met de UiTPAS. Wie het financieel moeilijk heeft, kan tot 80 procent korting krijgen op tickets voor de voetbalwedstrijden.

SV Zulte Waregem wil een voetbalploeg zijn voor iedereen, ook voor wie het financieel moeilijk heeft. Om meer mensen in armoede naar het voetbal te krijgen, werkt de ploeg vanaf dit weekend samen met UiTPAS zuidwest.

Met zo’n pas kan je niet alleen punten sparen door deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten in de regio, je kan er als kansarme ook kortingen mee versieren.

“Nu al geven we kortingen aan mensen die het moeilijk hebben, maar het OCMW moet hen naar ons doorverwijzen”, zegt Johan Deschuymere, community manager bij Essevee. “Daardoor krijgt nu amper twintig procent van de 6.800 abonnees zo'n korting. Dat is te weinig.”

Zelf kiezen

Schepen Pietro Iacopucci (CD&V) beaamt dat. “Het OCMW moest mensen wijzen op het bestaande aanbod van kortingen en tonen welke korting het best bij welke cliënt past”, zegt hij. “Met de UiTPAS kan de cliënt zelf kiezen welke kortingen hij wil.”

“Met die pas willen we meer mensen overhalen om naar de wedstrijden van onze club te komen kijken”, zegt Maarten Moerman van Zulte Waregem. De kortingen lopen op tot tachtig procent voor abonnementen en tickets op de sfeer- en familietribune.

“De prijzen gelden wel alleen voor wedstrijden in de reguliere competitie, niet voor bekerwedstrijden en Europese matchen. zijn specifieke reglementen van toepassing.”

Kassabediende

Voor een UiTPAS betaal je normaal 3 euro, maar wie er op 1 april eentje ophaalt in het Regenboogstadion, krijgt hem gratis. Kansarmen die een UiTPAS hebben, kunnen die bij een bezoek aan het OCMW laten aanpassen.

Zo krijgen ze kortingen zonder dat ze aan een kassa luidop moeten vertellen dat ze het financieel moeilijk hebben. De UiTPAS laat dat weten aan de kassabediende, zonder dat iemand iets merkt.

“Visueel is er geen onderscheid te merken”, zegt Felix Ameye, coördinator van UiTPAS zuidwest. “De pas bundelt alle mogelijke voordelen voor kansarmen, het is een alternatief voor de talloze kortingskaarten en reductietarieven.”

Bibliotheek en zwembad

De Uitpas werd in 2015 gelanceerd in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Ondertussen hebben 26.000 inwoners een eigen pas. Die is namelijk niet alleen bedoeld voor wie het moeilijk heeft. Bij elk bezoek aan pakweg de bibliotheek kan je punten sparen door je kaart te scannen aan daarvoor bedoelde zuilen. Die punten kan je later inruilen voor bijvoorbeeld een zwembadbezoek.