Nieuwe fusiegemeente keert hulpverleningszone de rug toe: “Bij de andere zone is er beter materiaal en een betere omkadering.”

Lovendegem / Zomergem / Waarschoot - De burgemeesters van de Lievegemse gemeenten hebben gekozen om vanaf 1 januari 2019 toe te treden tot de hulpverleningszone Centrum. Waarschoot en Zomergem stappen dus uit de zone Meetjesland, die zo opnieuw wat kleiner wordt.

De kogel is door de kerk. Lievegem kiest voor de hulpverleningszone Centrum. Lovendegem maakt daar al deel van uit, maar door de nakende fusie moesten Waarschoot en Zomergem kiezen.

“Het was geen gemakkelijke keuze”, legt Zomergems burgemeester Tony Vermeire (CD&V) uit.

“Zowel mijn collega Ann Coopman als ikzelf hebben altijd een prominente rol gespeeld binnen de hulpverleningszone Meetjesland. Maar mensen verwachten van politici dat ze daadkrachtige beslissingen nemen en dat hebben we gedaan. De keuze voor de zone Centrum is een rationele keuze. Een keuze voor de toekomst.”

“We hebben drie keer samengezeten met de vrijwilligers”, zegt Vermeire.

“Al snel was duidelijk dat er binnen de korpsen een grote meerderheid wilde toetreden tot de zone Centrum. Vooral in Waarschoot, maar ook in Zomergem.” Ondanks het enthousiasme heerste ook onzekerheid over het lot van de voornamelijk vrijwillige brandweermannen, maar die is nu van de baan.

“Wat niemand ooit vermeld, is dat in de huidige hulpverleningszone Centrum al 450 vrijwilligers aan de slag zijn”, zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V) van Lovendegem. “De zone Centrum wil niet af van de vrijwilligers zoals wel eens wordt geïnsinueerd. Integendeel, het belang van de vrijwilligers zal alleen maar toenemen.”

Duurder kostenplaatje

“De posten Waarschoot en Zomergem blijven gewoon bestaan en alle 66 vrijwilligers kunnen aan de slag blijven”, vult Vermeire aan.

“Er zal in de toekomst zelfs meer ruimte zijn voor extra aanwervingen. Daarenboven kunnen we gebruikmaken van beter materiaal en een betere omkadering.”

“Ten slotte beschikt de zone Centrum over allerhande specialisten die ons kunnen bijstaan indien nodig. Dit alles gaat wel gepaard met een duurder kostenplaatje. De kosten zullen voor heel Lievegem stijgen van ongeveer 500.000 naar 600.000 euro. Maar voor de veiligheid van onze burgers hebben we dat graag over.”

Goede samenwerking

“Ten slotte willen we de hulpverleningszone Meetjesland bedanken voor de jarenlange samenwerking”, besluit Vermeire. “Er is ons gegarandeerd dat de transitie loyaal zal verlopen en dat appreciëren we ten zeerste. Lievegem zal trouwens verder streven naar een goede samenwerking tussen de zone Meetjesland en de zone Centrum.”