Virale beelden: bijna 30.000 supporters komen opdagen voor training (!) Galatasaray en Denayer geniet mee

Zaterdag staat het Turkse voetbal op zijn kop. Om 17u00 vindt dan de topper tussen Fenerbahçe en Galatasaray op het programma. Beide clubs kunnen de steun van hun fans goed gebruiken en die van De Leeuwen schoten massaal in actie.

De spelers van Galatasaray trainden vrijdag een laatste keer in Istanboel. Voor Jason Denayer, uitgeleend door Manchester City, en zijn ploegmaats was het echter geen gewone training. Er kwamen liefst 27.000 supporters opdagen in het Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu. Goed voor de helft gevulde zitjes met luidruchtige fans met vlaggen en Bengaals vuur.

Denayer kon niet anders dan er een video van maken en op zijn Instagram zetten...

