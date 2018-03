Pakt Real Madrid volgend seizoen uit met dit opvallende truitje?

Het seizoen 2017/2018 is nog lang niet voorbij, maar op het gebied van truitjes wordt er stilaan al uitgekeken naar het komende seizoen. Ook bij Real Madrid. Het betrouwbare Footy Headlines kwam vandaag met het potentiële derde shirt van de Koninklijke op de proppen en dat wijkt toch wel heel erg af van de kleuren die we gewoon zijn. Het is namelijk volledig rood. Afwachten of dit in de smaak valt bij de supporters...