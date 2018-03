De schandalen stapelen zich op, maar vleeskoning Verbist houdt onschuld staande: “Wie verzint die dikke zever?”

Het zijn geen fijne tijden voor slachthuisgroep Verbist: schandaal na schandaal besmeurt de reputatie van het bedrijf uit het West-Vlaamse Izegem. Maar zaakvoerder Louis Verbist reageert nu emotioneel op de heisa rond zijn bedrijven.

De groep Verbist (waar het ook al door schandaal geplaagde Veviba deel van uitmaakt) telt vier slachthuizen: in Izegem, Zottegem, Bastenaken en Rochefort. Daarnaast heeft het bedrijf ook 19 runderfokkerijen. Maar de afgelopen maanden kwam schandaal na schandaal aan het licht bij de verschillende filialen: er was eind vorig jaar al sprake van dierenmishandeling in het slachthuis Izegem, en vorige week barstte de storm helemaal los toen bleek dat het bedrijf vlees dat ongeschikt was voor menselijke consumptie toch verkocht, 12 jaar oud vlees had geleverd aan klanten in Kosovo, daarbij sjoemelde met etiketten, en gewoon vlees verkocht als biovlees.

Zaakvoerder Louis Verbist ontkent echter met klem dat zijn bedrijf fraudeert: “De aantijgingen aan ons adres blijven zich opstapelen. Onterecht. Er is helemaal geen sprake van schandalen. We hebben nooit gewoon rundvlees als biovlees verkocht. Hoe kunnen wij sjoemelen met de etiketten en rot vlees uitvoeren? Een slachthuis wordt constant gecontroleerd. En wij zijn echt geen bedriegers. Integendeel. Na al die jaren worden we nog altijd door veel mensen gerespecteerd.”

“Onze naam is besmeurd en momenteel gaat het bedrijf de dieperik in. Maar ik geloof zeker nog in onze toekomst. We zijn en blijven de mooiste firma van het land. En de familie Verbist, dat is zeker geen familie van bedriegers.”

“Ik weet niet waarom ze onze naam maar blijven besmeuren. Waarom ze blijven uitkomen met die ‘dikke zever’. Wie verzint het allemaal? Zijn we misschien te groot geworden en zijn er sommige mensen jaloers? We gaan het samen met onze advocaten uitzoeken. Voorlopig beschuldig ik dan ook nog niemand van leugens.”