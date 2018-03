Ruzie over zoemende mug loopt volledig uit de hand

Meulebeke - Een vijftiger uit het West-Vlaamse Meulebeke kreeg een effectieve celstraf van achttien maanden omdat hij zijn vriendin zwaar toetakelde. De aanleiding bleek bijzonder banaal.

Het koppel lag in bed toen het op 1 augustus vorig jaar ruzie kreeg. De oorzaak? Een zoemende mug. Die werkte serieus op de zenuwen van de beklaagde, B.D. De vrouw kreeg het op haar beurt op de heupen en ging in de logeerkamer liggen.

Maar dat maakte de beklaagde nog kwader. Hij eiste dat ze terugkeerde naar de slaapkamer want “een vrouw hoort te gehoorzamen aan een man”. De vrouw negeerde hem en D. trok naar de logeerkamer en gaf haar een pak rammel. De vrouw viel met haar hoofd tegen de vensterbank. Ze liep een open wonde op en verloor het bewustzijn. Enkele uren later werd ze wakker in een plas bloed. De beklaagde had haar gsm afgenomen. De vrouw slaagde er toch in om naar buiten te vluchten en met de gsm van een toevallige passant kon ze de hulpdiensten waarschuwen.

De man ontkent alle aantijgingen. Volgens hem verwondde de vrouw zichzelf omdat ze dronken was. De rechter geloofde dat niet. D. liep een veroordeling op voor gelijkaardige feiten.