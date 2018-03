Vereniging is er het hart van in en vreest voor begin seizoen: dieven aan de haal met op maat gemaakte kranen voor stoomlocomotief

Dendermonde - De stoomtreinen van de vzw staan aan het voormalige station Baasrode Noord. De vzw heeft er ook een hangar waar herstellingen worden uitgevoerd. Voor een locomotief werden onderdelen op maat gemaakt. Een deel daarvan is nu gestolen.

“We hebben al meer dan vijftig uur gestoken in de assemblage van de nieuwe kranen die we hebben gekocht en op maat laten maken in Duitsland”, legt Sander Buyens van de vzw Stoomtrein uit. “Dat de bronzen kranen nu gestolen zijn, zit diep. Niemand is er iets mee, ze kunnen enkel aan een ijzerhandelaar verkocht worden. Iets anders kan er niet mee gedaan worden.”

Niet op Erfgoeddag

Het gaat zo ver dat de stoomtreinen niet kunnen uitrijden op Erfgoeddag, traditioneel de start van het seizoen voor de vzw. “We doen heel wat ritten in de lente en de zomer”, gaat Buyens verder. “De kranen dienen om de stoom uit de generator te laten en zijn dus echt nodig. Zonder kunnen we waarschijnlijk inderdaad niet op Erfgoeddag rijden. We zullen ze opnieuw bestellen, maar dat gaat heel wat tijd in beslag nemen. De vrees is dus dat ze hier niet op tijd zullen zijn. Bovendien betekent de diefstal ook een financiële aderlating. We hebben het niet breed en de investering bedroeg toch ongeveer 2.000 euro. Al onze leden zijn er het hart van in.”

De dief of dieven zijn binnengeraakt via de achterkant van de loods. “Er staan wel enkele woningen, maar toch is het eerder afgelegen. Ze hebben de toegangspoort geforceerd. En een kruiwagen met materiaal is leeggemaakt om de kranen in te leggen en zo naar hun voertuig te brengen. We hebben klacht ingediend bij de politie. In het verleden is er al wel eens ingebroken, maar nooit eerder is er voor zoveel geld weg. Dit is echt een ontgoocheling.”