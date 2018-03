Op zoek naar het dorp achter de hit. Wij wilden wel eens weten of het echt zo leuk is in Zoutelande

“Sinds ‘Zoutelande’ overal te horen is, krijgen we soms telefoon van Vlamingen die vragen of het hier echt zo leuk is.” Om een antwoord op die vraag te krijgen, trok uw krant zelf naar Zeeland, naar het dorp achter het mooiste koude liefdesliedje van het jaar, dat vandaag naar de eerste plaats in de Ultratop stijgt. Verslag met drie strofes, een paar honderd strandhuisjes en duizenden Duitsers.

Niets is beter dan met jou de kou trotseren

Er zijn mensen die naar warme landen emigreren

Maar we hebben geen geld in onze koude handen

Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande, in Zoutelande

“Hebben ...