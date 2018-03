Alweer een aanslag, alweer een havenarbeider. Maar handgranaten, daar schrikt zelfs de politie van

Deurne - Antwerpen raakt meer en meer in de ban van crimineel drugsgeweld. Gisterennacht wierpen onbekenden twee handgranaten naar een huis in de Van Heystveltstraat in Deurne. De loeiharde knallen zorgden voor enorme schade aan 15 auto’s en 7 gevels. In het geviseerde huis woont een havenarbeider. “Maar met drugstrafiek heb ik niks te maken. Niks”, zweert de man.

Afgevuurde kogels door de voordeur, een auto in brand. Antwerpen is nu al anderhalf jaar in de ban van zwaar geweld, met in totaal al 24 ‘incidenten’. “Maar handgranaten? Dat is een nieuw dieptepunt. ...