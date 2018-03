Hopen op zon en volk: Hoe doden foorkramers de tijd tijdens “kalmste Halfvastenfoor ooit”?

Gent -

Het gaat niet goed met de Halfvastenfoor. “Meer dan de helft minder volk dan vorig jaar”, klinkt het overal, en dat was ook al geen topper. Lege kramen en attracties, dus houden de forains zich bezig. Met de smartphone of met de rottweiler. Marijke van de ballenschiettent bracht haar strijkplank mee. En toch blijven ze lachen, want er volgt nog een halve kermis. “En als de zon schijnt, gaan de portemonnees open.”