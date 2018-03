Beruchte kotbazen moeten forse boete betalen en vooral winst teruggeven: “Ze hadden moeten weten dat de kamers niet voldeden”

Leuven - Drie beruchte kotbazen uit Sint-Truiden zijn in de strafrechtbank veroordeeld tot 18.000 euro boete wegens inbreuken bij de verhuur van een studentenkot in Leuven. Vader Arnold en zoon Manu Appeltans moeten ook ruim 60.000 euro winsten terugbetalen.

In september 2008 kocht de familie Appeltans het huis aan de Maria Theresiastraat in Leuven met de bedoeling de kamers te verhuren aan studenten, zoals ze al jaren doet met tientallen panden in de stad. In de lente van 2011 volgden de eerste vaststellingen door de wooninspectie. Er werd een technisch verslag opgesteld. Er waren elf studio's in het pand, waarvan er zes verhuurd waren. Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen werden ze allemaal ongeschikt verklaard. De oppervlakte van de studio's was te klein en er was te weinig lichtinval.

Het bewuste studentenhuis aan de Maria Theresiastraat in Leuven. Foto: atb

“Gebrek aan voorzorg”

Begin 2012 volgde een hercontrole en bleken de studio's omgevormd te zijn tot twaalf kamers die allemaal verhuurd waren. Tijdens een controle begin 2015 bleek er nog een extra kamer ingericht te zijn in het pand. Na veel vijven en zessen en aanpassingen in het pand werd de herstelvordering door de inspectiediensten ingetrokken omdat het pand aan de voorwaarden voldoet. Maar daarmee was de strafrechtelijke overtreding niet ongedaan gemaakt.

“De drie beklaagden hebben als mede-eigenaars een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid aan de dag gelegd door niet te controleren of de woonentiteiten en kamers voldeden aan de woonkwaliteitsnormen”, zei de rechter in het vonnis. “Ze wisten of behoorden te weten dat de wooneenheden en kamers niet voldeden. De staat van de verhuurde woonentiteiten, kamers, het gebouw en de gemeenschappelijke delen diende regelmatig gecontroleerd te worden.”

Uiteindelijk veroordeelde de strafrechter Arnold, Lizy en Manu elk tot 6.000 euro boete. Manu en Arnold moeten elk ook 30.225 euro van hun winsten teruggeven.

De familie Appeltans heeft onder een deel van de studenten een kwalijke reputatie opgebouwd. Op sociale media is zelfs een AAF-forum opgericht met intussen ruim 250 leden. Ook het stadsbestuur liet al verstaan niet opgezet te zijn met sommige verhuurpraktijken van de familie. “Onze dienst Wonen heeft verschillende vaststellingen gedaan en daarvan pv's opgemaakt”, zegt burgemeester Louis Tobback (SP.A). “Die zijn dan doorgestuurd naar het parket, dat moet beslissen of er al dan niet vervolgd wordt.”