Barcelona heeft toptalent beet dat de “nieuwe Xavi” moet worden, maar wie is dat Braziliaans wonderkind?

Wanneer FC Barcelona een transfer doet, blijft die meestal niet lang onder de radar. Maar tradities zijn er om gebroken te worden. De Blaugrana kondigden namelijk in alle stilte de komst van Arthur Melo aan. Wie? Wel, lees verder!

“FC Barcelona en de Braziliaanse club Gremio de Porto Alegre hebben een akkoord bereikt over een aankoopoptie voor Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo”, klonk het op de website van Barça. “Barcelona heeft het recht om die optie te lichten in juli 2018. In dat geval is de transferprijs bepaalt op 30 miljoen euro plus 9 miljoen euro aan bonussen.”

Met de overstap treedt de middenvelder in de voetsporen van Ronaldinho. De Braziliaanse legende van Barcelona maakte in 2003 de overstap naar Catalonië, nadat hij twee jaar bij Paris Saint-Germain speelde. De Fransen hadden hem in 2001 weg bij Gremio. Arthur wordt bij de Catalaanse grootmacht de derde Braziliaan naast Philippe Coutinho en Paulinho.

“Ik heb met Coutinho en Paulinho gesproken”, aldus de 21-jarige Arthur. “Ik heb hen gevraagd naar de structuur van de club, omdat ik daar persoonlijk nog niets over wist. Ze waren er lyrisch over. Ik ben blij om onderhandeld te mogen hebben met een grote club als Barcelona, een droomclub. Ik ben enorm gelukkig, ook over hoe de onderhandelingen gingen. Zonder haast. Voorlopig ligt de focus echter op Gremio. Ik zal pas aan Barcelona denken als ik in Barcelona ben.”

“Nieuwe Xavi”

Barcelona was al even op zoek naar jong bloed op het middenveld. Xavi verliet een tijdje geleden de club, Andres Iniesta lijkt richting China te trekken en Sergio Busquets wordt er ook niet jonger op. Het project rond Andre Gomes lijkt nog weinig kans op slagen te hebben, terwijl Marco Verratti weghalen bij PSG een stilaan onmogelijke opdracht lijkt geworden.

Arthur is daarom een goedkoper alternatief voor de Italiaan. Hij wordt aanzien als een speler die op termijn de “nieuwe Xavi” kan worden van Barça. Een defensieve middenvelder met een uitstekende pass en een ongekend spelinzicht. In zijn passing ligt de grote kracht van de 21-jarige Braziliaan. Dat werd door Barcelona zelf in de verf gezet.

“Arthur is een middenvelder die bekend staat om zijn talent als passer. Daarnaast zijn er de kwaliteiten om zijn man te passeren. Een talent dat hem gevaarlijk maakt op het veld van de tegenstander. De Braziliaan is ook sterk in het afschermen van de bal en kan voor de laatste pass zorgen”, klonk het op de website van de Blaugrana.

Copa Libertadores

Arthur Melo startte zijn voetbalcarrière in 2008 in de jeugdopleiding van Goiás Esporte Clube. Twee jaar later trok hij naar Gremio. Hij kreeg zijn eerste minuten in het A-team onder coach Luiz Felipe Scolari, ex-bondscoach van Brazilië, en vormde een cruciale schakel in de triomf van Gremio in de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse Champions League) in 2017.

Arthur werd namelijk verkozen tot man de terugmatch in de finale tegen het Argentijnse Lanus. “Ik hou ervan om de bal aan mijn voeten te hebben en het spel te verdelen”, vertelde Arthur niet lang na zijn geweldige prestatie. “Maar ik dwing mezelf ook om steun te bieden aan de aanvallers.” Afwachten of hij zijn exploten ook bij Barcelona kan tonen...