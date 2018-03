Zaterdag strijden Standard en Racing Genk om de felbegeerde Beker van België. Beide clubs haalden Play-off 1 maar kunnen zich bij winst in het Koning Boudewijnstadion rechtstreeks plaatsen voor de Europa League. Er staat dus heel wat op het spel in Brussel, maar wie is uw favoriet? Stem in onze poll!

