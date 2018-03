Franse werknemers vinden meer dan 600 kilo cocaïne die ingevoerd werd vanuit Antwerpen

Antwerpen - In een onderneming in de Franse gemeente Val-d’Oise, in de buurt van Parijs, hebben werknemers vrijdag 600 kilogram cocaïne aangetroffen. De drugs werden ingevoerd via Antwerpen, zo heeft het Franse persbureau AFP vernomen.

De werknemers ontdekten vrijdagmorgen in een container enkele pakketten waarvan de herkomst onduidelijk was. “Ze hebben die geopend. En omdat het er verdacht uitzag, werd de politie verwittigd”, zo zegt een bron van het persbureau.

In totaal werd meer dan 600 kilogram cocaïne aangetroffen, verspreid over een tiental dozen. De container waarin de drugs zaten was afkomstig uit Zuid-Amerika, maar was wel via de haven van Antwerpen gepasseerd. Een onderzoek moet nu uitwijzen wie de drugs heeft verzonden, en voor wie ze bestemd waren.