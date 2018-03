FIFA zet licht voor videoref tijdens WK in Rusland definitief op groen

Er zal komende zomer een videoref zijn voor alle wedstrijden op het WK in Rusland. Op een vergadering in de Colombiaanse hoofdstad Bogota heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond FIFA vrijdag het licht voor videoassistentie definitief op groen gezet. Dat meldde FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

De FIFA bekrachtigde zo een eerdere beslissing van de International Football Association Board (IFAB). Die keurde twee weken geleden unaniem het gebruik van de zogeheten Video Assistent Referee (VAR) goed. Dat deed de internationale spelregelcommissie op basis van de resultaten die pilootprojecten in meerdere competities opleverden. Ook in de Belgische Jupiler Pro League werd het systeem in 83 competitieduels getest.

De videoref kan op het WK in Rusland slechts optreden om doelpunten te valideren, penaltyfases te herbekijken, rode kaarten te bevestigen of ontkrachten of bij ‘mistaken identities’.