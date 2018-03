Inwoners klagen over verkeersbeleid: “Fout parkeren aan voetbalveld mag maar aan schoolpoort worden we meteen beboet”

Bever - Zo’n dertig inwoners van Bever toonden zich op de dialoogavond van oppositiepartij Open voor de Mens vooral bezorgd over de verkeersveiligheid in de gemeente. Ze klaagden ook over “de willekeur in de toepassing van het verkeersreglement”.

De dialoogavond van oppositiepartij Open voor de Mens draaide rond mobiliteit, verkeersveiligheid en de inrichting van straten en pleinen. Ideeën voor betere en frequentere busverbindingen, meer snelheidscontroles en asverschuivingen, camera’s met nummerplaatherkenning én vier zebrapaden aan het kruispunt aan café Klein Bever: ze werden allemaal op tafel gegooid.

Veel aanwezigen, onder wie Paul Van Laethem, maakten zich vooral zorgen over de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers, zoals ouders met buggy’s of kinderen op de fiets.

Veiliger paden

“De straat van het centrum naar Akrenbos werd nog niet zo lang geleden volledig vernieuwd”, zegt Van Laethem. “Dat was hét moment om voor fietsers en voetgangers veiliger paden aan te leggen. De meesten aanwezigen hier denken in dezelfde richting, dus op dat vlak is het fijn om op zo’n dialoogavond eens van gedachten te kunnen wisselen.”

Ook de herinrichting van de Plaats kwam aan bod. “Plannen daarvoor circuleren al zeker twintig jaar”, zegt de man nog. “We hebben een van de lelijkste pleinen in het centrum van het Pajottenland. Met wat groen en banken zouden ze daar nochtans iets heel mooi van kunnen maken.”

Andere inwoners merkten de willekeur op in de toepassing van het verkeersreglement. “Aan het voetbalveld kunnen auto’s overal kriskras parkeren, terwijl de politie onmiddellijk boetes uitschrijft voor wie zijn kind afhaalt aan school en even op het voetpad parkeert”, klonk het. “Een centralisatie van de drie scholen en voetbalvelden zou de hoeveelheid verkeer in de buurt alvast kunnen verminderen.”

Niet meer op straat spelen

“Daarnaast is het ook jammer dat kinderen zelfs in een landelijke gemeente als Bever niet meer veilig op straat kunnen spelen of met de fiets naar school kunnen gaan”, stelde nog een andere aanwezige.

Werner Godfroid van Open voor de Mens was achteraf best tevreden. “Er was een mooie opkomst met een goede mix van jonge en oudere inwoners”, zegt hij. “Veel mensen denken duidelijk op een wijze manier na over verkeersveiligheid. Het is bovendien fijn om mijn droom, voor een verkeersveilig plan tussen het gemeentehuis en de school, bevestigd te zien.”

De volgende dialoogavond van de partij vindt plaats op 12 april en over milieu, een propere gemeente, ruimtelijke ordening, energie, streekeconomie en landbouw.