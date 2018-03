FAVV-topman geeft zelf toe: “Het voedselagentschap is niet in staat om ernstige vleesfraude op te sporen”

“We weten dat communicatie een werkpunt is. Zowel voor de organisatie als voor mij persoonlijk. En onze routinecontroles volstaan niet om ernstige vleesfraude op te sporen.” Herman Diricks, topman van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), geeft na het tweede grote voedselschandaal in nog geen jaar tijd toe dat zijn organisatie met een aantal ­gebreken kampt.

Na de fipronilcrisis afgelopen zomer kwam het FAVV deze week met het schandaal rond slachthuis Veviba weer zwaar onder vuur te liggen. De communicatie van het agentschap is ­opnieuw warrig, klonk het, en ­alwéér trad het te weinig doortastend op. Ook voogdijminister Denis Ducarme (MR) stak in de Kamer zijn kritiek niet onder stoelen of banken, toen topman Herman Diricks tekst en uitleg kwam geven. “Het FAVV kan niet langer zeggen dat het deed wat het moest doen”, klonk het.

Diricks geeft nu toe dat zijn ­organisatie met gebreken kampt. “Ik heb geen spiegel waarin ik kan kijken en die mij zegt of ik goed communiceer of niet”, zegt hij. “Maar we weten dat communicatie een werkpunt is, voor de organisatie en voor mij persoonlijk.” Toch is vooral veel buiten de macht van het FAVV om fout gelopen, vindt hij. Hij roept de hulp in van het gerecht. “Het agentschap is niet in staat ernstige vleesfraude op te sporen. Onze routinecontroles volstaan niet. Om doortastend op te ­treden, zijn een gerechtelijk ­onderzoek en bijzondere opsporingstechnieken nodig.”

We zijn superman niet

Dircks benadrukt nu vooral vooruit te willen kijken. “We zijn superman niet, en zeggen niet dat we niets verkeerds hebben gedaan. We moeten uitzoeken hoe dossiers sneller vooruit kunnen gaan. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat de audits die de minister wil uitvoeren ons zullen helpen om te zien wat we kunnen verbeteren. Ik denk bijvoorbeeld aan een betere ­samenwerking tussen het Voedselagentschap en het parket.”

Onder meer oppositiepartij SP.A. vroeg het ontslag van de topman, maar daaraan denkt hij niet. “Een kapitein verlaat het schip niet als het in het oog van de storm is terechtgekomen. ­Minister Ducarme heeft het recht zijn visie op de zaak te hebben, en mensen mógen ­meningsverschillen hebben. Maar dat betekent niet dat we niet meer kunnen samenwerken. We zullen wel zien wat de toekomst brengt.”