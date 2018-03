SP.A-voorzitter John Crombez wil kinderen verplicht naar kinderopvang

De SP.A-leden ­buigen zich vandaag, zaterdag, op hun congres over elf resoluties die de nieuwe leidraad moeten vormen voor hun partijprogramma. Blikvanger is het voorstel om kinderen al naargelang hun leeftijd een of meerdere dagen verplicht in de kinderopvang te laten doorbrengen.

Kinderopvang

Het voorstel dat vandaag voor de meest verhitte discussie zal zorgen op het SP.A-congres, is ongetwijfeld dat over de verplichte dagen in de kinderopvang. Dat hebben de gespreksavonden geleerd die voorzitter John Crombez en de congresvoorzitters Meryame Kitir en Joris Vandenbroucke de voorbije ­weken al hadden met de partijmilitanten. Zelf zijn ze grote voorstanders van een verplichting, maar zelfs de afgelopen dagen werd aan die resolutie nog serieus gesleuteld. Uiteindelijk zal het congres kunnen kiezen tussen verschillende opties, waarbij de leeftijd waarop het kind naar de opvang moet varieert.

SP.A-voorzitter John Crombez Foto: BART DEWAELE

Het idee achter de verplichting is dat zelfs de kleuterklas te laat komt om alle kinderen een gelijke start te geven en dat vandaag bepaalde kinderen op school beginnen met een niet op te halen achterstand.

De eerste, orginele optie, is dat ieder kind vanaf zes maanden minstens één dag per week naar de kinder­opvang moet. Vanaf 1 jaar wordt dat twee dagen, vanaf twee jaar drie dagen. “Alleen zo zijn we zeker dat de kinderen in een cruciale leerperiode al leren van andere kinderen en volwassenen”, klinkt het. De verplichte dagen in de opvang zijn gratis. Sowieso wil SP.A dat de opvangcapaciteit wordt uitgebreid.

Het is maar een van de voorstellen waarin de partij een extra miljard wil investeren. Nog een miljard gaat naar het recht op zorgzekerheid, waarbij de overheid de plicht heeft om zorg en voldoende capaciteit te garanderen voor jongeren in nood, mensen met een handicap of met psychische problemen.

Pensioenen

Het minimumpensioen van 1.500 euro voor al wie gedurende 42 jaar minstens 30 uur per week werkt, werd al eerder gelanceerd, net als de gelijke sociale rechten voor alle soorten jobs, ook freelancers en app-werkers dus. SP.A wil de langdurige werkloosheid afschaffen. Voor de tienduizenden werkzoekenden die ondanks hun aanhoudende inspanningen op een muur blijven botsen, moet de overheid een volwaardige job ­vinden, hetzij in lokale werkbedrijven, hetzij via een ondersteuning voor de privébedrijven die hen aanwerven. Volgens de partij zullen de gesubsidieerde jobs geen eindstations worden zoals dat vroeger bij veel nepstatuten het geval was. SP.A mikt erop dat de werk­ervaring de werkzoekenden kan herlanceren.

Groene ideeën

Op de agenda van Go Left staat ook een uitgebreid groen hoofdstuk. Wonen in de stad of bij knooppunten van het openbaar vervoer moet worden aangemoedigd. “We willen autobezit overbodig maken”, zegt Joris Vandenbroucke. Autodelen en grote ­investeringen in het openbaar vervoer moeten dat mogelijk maken.

De verplichting om producten een ­langere levensduur te ­geven, terug te nemen en te recycleren, moet volgens SP.A volledig bij de producent komen te liggen. En in de voedings­industrie moet resoluut gekozen worden voor lokale producten en een gezonde dier- en milieuvriendelijke productie.