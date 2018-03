KV Mechelen hoopt via rechter in eerste klasse te blijven, maar niet ten koste van Eupen

Een week na de ­degradatie naar 1B onderzoekt KV Mechelen de juridische opties om in 1A te blijven. Het richt daarbij zijn pijlen op Moeskroen, de club die door een 4-0-nederlaag in Eupen mee het lot van Malinwa bezegelde. Eerste optie: het aanvechten van de licentie. Bart Lagae

Het lijkt een jaarlijkse traditie in het Belgisch voetbal te worden: eersteklassers die de proflicentie van Moeskroen aanvechten. Na Cercle en Lierse in 2015, OHL in 2016 en Westerlo in 2017 is het nu de beurt aan KV Mechelen.

Om Moeskroens licentie te betwisten, moet er eerst een licentie zijn. Volgende week moet de club bewijzen dat het het seizoen in 1A kan rondmaken. Al jarenlang hebben de Henegouwers alle moeite van de wereld om hun dossier rond te krijgen. Maar als hun lot bezegeld lijkt, duikt er telkens een document op dat de financiële problemen oplost.

Cercle en Lierse waren de eersten om de licentie van Moeskroen te ­viseren. Eigenaar Lille had zich teruggetrokken en Moeskroen dreigde failliet te gaan. Maar in augustus ’15 werd de club gekocht door Gol Football Malta, een vennootschap van twee spelersmakelaars: Pini Zahavi en Fali Ramadani.

In december 2015 besliste de Pro ­League dat makelaars niet langer eigenaar mochten zijn van een club. Geen probleem voor Zahavi en Ramadani: ze verkochten de club aan een andere vennootschap uit Malta, Latimer. Prijs van de overname: 10 euro. Eigenaar van Latimer was Adar Zahavi, de neef van spelersmakelaar Pini.

In 2016 stelde OHL dat Latimer een dekmantel was voor Gol Football Malta. Maar ondanks de overnameprijs van 10 euro, de familiebanden tussen de Zahavi’s en het feit dat beide bedrijven op hetzelfde adres zijn gevestigd, oordeelde de bond dat er geen bewijs was dat Gol Malta invloed had op Latimer.

Een jaar later bleek dat de bond zich had vergist. Moeskroen moest toegeven dat Latimer een schuld van 2,4 miljoen euro aan Gol Malta had. Westerlo schoot in actie, maar de licentiecommissie zei geen rekening te kunnen houden met “fouten uit het verleden”. Moeskroen toverde een document tevoorschijn dat Gol Malta de schuld aan Latimer kwijtschold. De bond liet zich opnieuw om de tuin leiden.

Waar de zaak van KV Mechelen zal stranden, is afwachten. Begin vorige week raakte bekend dat Latimer Moeskroen wil verkopen aan een Zuid-Koreaanse investeringsgroep, Bogo Limited. De contacten verlopen via de Thai Pairoj Piempongsant, een gewezen zakenpartner van Zahavi. De licentiecommissie van de voetbalbond wacht de taaie klus om na te gaan of Bogo Limited de echte nieuwe eigenaar van Moeskroen wordt of een nieuwe dekmantel is voor de makelaarsactiviteiten van Zahavi en co.