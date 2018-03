Het wordt -1, maar het zal voelen als -10 graden: alles over de late winterprik

Vreselijk. Net nu we sjaal en muts hadden opgeborgen, moeten ze opnieuw uit de kast. Het gaat vriezen dit weekend, en erger: het zal nog veel kouder aanvoelen dan het is. “Gevoels­temperaturen tot -11 graden Celsius”, klinkt het bij het KMI. Maar wie bepaalt dat eigenlijk, die gevoelstemperatuur? En voelt het voor iedereen dan even koud aan?