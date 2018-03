Vakbonden waarschuwen burgers voor beleid regering: “Burgemeester van Antwerpen is alvast geen zwaar beroep”

Nu de Wetstraat in de ban is van pensioenen en zware ­beroepen, springen de vakbonden samen op de barricaden. Jong en oud willen ze wijzen op het grote belang van de pensioenen. En met de verkiezingen in aantocht ook op de manier waarop de regering volgens hen onze toekomst mismeestert. “De regering is een pensioencatastrofe aan het organiseren.”