Villa van de Pfaffs na negen jaar eindelijk verkocht (voor slechts de helft van de prijs)

Brasschaat - Het heeft negen jaar geduurd, maar ­eindelijk is de villa van Jean-Marie en Carmen Pfaff (foto) verkocht. Hun woning in Brasschaat was het ­decor voor de realityserie van de familie, maar dat was voor kandidaat-kopers weinig doorslag­gevend om er veel geld voor te betalen. Uiteindelijk daalde de vraagprijs tot minder dan de helft van het oorspronkelijke bedrag.

