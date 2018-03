Onder Anthuenis won Genk precies 20 jaar geleden zijn eerste beker: “Standard heeft de beste ploeg, maar...”

“Gotver, al 20 jaar geleden?” Jawel. In 1998 bezorgde Aimé Anthuenis in de bekerfinale tegen Club Brugge de “regionale club” Racing Genk zijn eerste prijs. De Limburgers speelden nog drie finales en wonnen die ook allemaal. Het zal vanavond niet anders zijn, gelooft de ex-coach: “Clement moet zelf beslissen of hij voor de match al aan de champagne wil zitten.”