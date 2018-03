Rond één centimeter sneeuw door late winterprik: opgepast voor gladde wegen

De voorspelde winterse neerslag van afgelopen nacht bleek minder intens te zijn en is blijven sluimeren net ten noorden van Vlaanderen. Toch kan het nog steeds glad zijn op de wegen. Bovendien wordt er zaterdag nog steeds sneeuw verwacht. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt dus aan om waakzaam te blijven.

LEES OOK (N+). Het wordt -1, maar het zal voelen als -10 graden. Alles over de late winterprik

“Om 6.30 uur is het op de meeste plaatsen in Vlaanderen droog”, klinkt het bij AWV. “De wegdektemperaturen zijn tijdens de nacht positief gebleven. Tijdens de ochtend verwacht de voorspeller van MeteoWing winterse neerslag onder de vorm van sneeuw. Deze zal beperkt zijn maar zal een negatief effect hebben op de wegdektemperaturen waardoor deze waarschijnlijk negatief worden, met kans op gladheid.” Het AWV vraagt weggebruikers dan ook voorzichtig te zijn onderweg wanneer er de neerslagzone actief of net gepasseerd is. “Een aangepaste snelheid is zeker nodig”.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft afgelopen nacht 700 ton preventief gestrooid. De diensten van AWV blijven de toestand van de weg opvolgen en zullen opnieuw uitrijden waar en wanneer nodig.

Want het kan dus nog gaan sneeuwen vandaag. Op onderstaande tabel wordt duidelijk waar en wanneer code geel van kracht is.

Het KMI verwacht dat er in de meeste streken rond één centimeter sneeuw zal vallen. In de loop van de namiddag wordt het dan opnieuw droger.

Het is zeer koud voor de tijd van het jaar: de maxima liggen tussen de -2 in de Hoge Venen en 2 in Belgisch Lotharingen. In het centrum schommelen de temperaturen rond het vriespunt. Er staat een matige tot vrij krachtige, ijzige wind uit het noordoosten.

Toch zal het nog veel kouder aanvoelen. “Omdat er een heel sterke wind van 5 Beaufort wordt verwacht, zal de gevoelstemperatuur dalen tot zo’n -14 graden”, klinkt het.

Vooral aan Franse grens nog sneeuwbuien

Zaterdagavond en -nacht kunnen, vooral langs de Franse grens, nog wat sneeuwbuien vallen. Elders blijft het meestal droog met opklaringen en hoge wolkenvelden. Het gaat overal stevig vriezen met minima van -3 tot -7 graden.

Ook op zondag kan er opnieuw langs de Franse grens en in het uiterste zuiden nog wat sneeuw vallen. Elders is het meestal droog en wisselend bewolkt, met vanaf het noorden geleidelijk bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en -3 graden op de Ardense hoogten en tussen 0 en 3 graden elders. Het koudegevoel wordt versterkt door een snijdende wind uit het oosten tot het noordoosten.

De werkweek begint zonnig, maar nog steeds koud met maxima rond 0 graden in de Hoge Venen en rond 4 of 5 graden in Laag-België. Er waait aanhoudend een schrale oosten- tot noordoostenwind. ‘s Nachts vriest het overal flink.