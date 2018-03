Week na moordpoging op ex-spion: Russische verbannen zakenman met leiband van hond gewurgd

Voorlopig wijst niets op een verband tussen beide zaken, maar de timing is wel opmerkelijk: een paar dagen voor de Russische presidentsverkiezingen en een dikke week nadat ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter aangevallen werden met zenuwgas, werd verbannen Russische zakenman Nikolaj Gloesjkov dood in zijn woning teruggevonden. Vrijdag werd intussen duidelijk: de dood van Gloesjkov is een moord.

Nikolaj Gloesjkov stond in de jaren 90 aan het hoofd van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. In 1999 werd Gloesjkov aangeklaagd voor witwasserij en fraude. Als directielid van de Russische luchtvaartmaatschappij had Gloesjkov blijkbaar miljoenen dollars naar Zwitserse rekeningen versluisd. Hij zat vijf jaar in de gevangenis, na zijn straf vluchtte hij naar het VK uit vrees voor verdere politieke afrekeningen. Daar woonde hij in New Malden, in het zuidwesten van de Britse hoofdstad Londen.

“Geen zelfmoord”

De man was een bondgenoot van Boris Berezovsky, een criticus en politiek tegenstander van huidig Russisch president Vladimir Poetin. Berezovsky werd in 2013 dood aangetroffen in de badkamer van zijn woning. Hij had zichzelf opgehangen. Of dat is toch de officiële verklaring. De politie had nadien op het lichaam van Berezovsky sporen van geweld aangetroffen. Gloesjkov heeft nooit geloofd dat zijn vriend Berezovsky zelfmoord pleegde, maar heeft altijd gezegd dat Boris niet een natuurlijke dood stierf. “Er zijn al te veel sterfgevallen onder Russische bannelingen”, zei Gloesjkov daarover.

Nu heeft hij dus hetzelfde lot ondergaan. Maandag had hij moeten verschijnen voor de handelsrechtbank, voor mogelijke fraude. Hij kwam er nooit opdagen, waarna hij thuis dood werd aangetroffen.

Leiband van hond

Dat Gloesjkov overlijdt een paar dagen voor de verkiezingen in Rusland en een dikke week na de moordpoging op ex-spion Skripal, waarbij door onder andere het Verenigd Koninkrijk uitdrukkelijk met een beschuldigende vinger wordt gewezen naar het Kremlin en Poetin, doet de spanningen tussen Rusland en het VK alleen maar toenemen, én leidt ertoe dat alweer naar Rusland gekeken wordt als mogelijke dader.

Maar er is voorlopig geen bewijs dat de twee zaken met elkaar zouden gelinkt zijn. Toch is de politie er intussen wel van overtuigd dat Gloesjkov vermoord werd. De doodsoorzaak was aanvankelijk onbekend. Maar post-mortemonderzoek heeft nu aangetoond dat de banneling stierf door wurging. Speurders denken dat hij gewurgd werd met een leiband van een hond.

Ook Rusland zelf is intussen een onderzoek gestart naar de dood van Gloesjkov.