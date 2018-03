Rode Duivels en KBVB botsen opnieuw over portretrechten: spelers willen inspraak in keuze van campagnes

De Rode Duivels en de KBVB blijven maar van mening verschillen over de portretrechten. Eerder waren er al moeilijke onderhandelingen over de verdeling van de inkomsten uit commerciële activiteiten. Daar leek afgelopen zomer wel een akkoord over in de maak, maar dat werd nog steeds niet uitgewerkt. En nu vragen de internationals inspraak in de aard van de campagnes waarvoor zij gebruikt worden.

En daar wringt het schoentje, want de KBVB wil de spelers juist geen inspraak geven. Die vrezen echter dat ze dan zullen gebruikt worden voor reclamecampagnes waar ze niet achter staan. Het komt erop neer dat - als de KBVB haar zin zou krijgen - de Rode Duivels kunnen ingezet worden voor de promotie van eender welk product. Of dat nu kattenvoeding is of een wasmiddel.

Daarnaast wilde Belgische voetbalbond de spelers opleggen dat ze tijdens het WK enkel reclame mogen maken voor partners van de KBVB. Dat zint de internationals niet, want zij hebben individuele sponsorcontracten lopen en dreigen daar dus onenigheid te krijgen. Spelers en bond zitten volgende week samen, wanneer er wordt verzameld voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië. Het beloven in elk geval weer moeilijke onderhandelingen te worden.