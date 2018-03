Ingenieur waarschuwde voor barstjes in voetgangersbrug, maar dat bleef onbeantwoord. Twee dagen later stortte de brug in

Twee dagen voor in Miami een gloednieuwe voetgangersbrug instortte, liet een ingenieur een voicemail achter bij het Florida Department of Transportation van de Amerika (FDOT). In de boodschap maakte de man, een medewerker van de FIGG Bridge Group, melding van barstjes aan de noordelijke zijde van de brug. Op donderdag stortte de brug in, en daarbij kwamen zes mensen om. Vrijdag plaatselijke tijd publiceerde de FDOT een uitgeschreven versie van de oproep.

In de boodschap gaf de ingenieur al aan dat hij geen problemen ziet voor de veiligheid. “Daarover zijn we dus niet heel bezorgd”, klonk het. Omdat de bevoegde medewerker bij FDOT niet op kantoor was, werd de boodschap pas vrijdag ontvangen.

De betonnen constructie van de voetgangersbrug kwam donderdag naar beneden en belandde op meerdere wagens. Er vielen zeker 6 doden. Op vrijdag is men nog altijd bezig om lichamen vanonder het puin te halen. Volgens de Miami Herald zei politiebevelhebber Juan Perez dat zeker vijf lichamen nog onder het puin liggen, hoewel dat aantal nog kan stijgen.

Nieuwsberichten melden intussen dat ingenieurs bij de bouw van de brug gebruik maakten van een snelle bouwmethode van bruggen, ideaal voor bruggen over drukke wegen omdat de snelweg niet afgesloten moet worden voor de bouw. De Herald schreef dat de brug, die een afstand van 53 meter overspant, op 10 maart geplaatst werd. De officiële opening van de brug was voorzien voor volgend jaar, en tot dan moesten er nog tests en afwerkingen uitgevoerd worden.

Op Twitter meldde de Amerikaanse senator Marco Rubio dat arbeiders bezig waren de kabels van de voetgangersbrug aan te spannen op het moment dat ze instortte. Meer details gaf hij echter niet.

