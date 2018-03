Beruchte hacker die vijf jaar lang kon toeslaan gevat in Polen dankzij Belgische politie

De Poolse politie heeft deze week in samenwerking met de Belgische politie en Europol een beruchte Poolse hacker kunnen vatten. Dat meldt Europol.

De hacker is online bekend als “Armaged0n” en wordt ervan verdacht ingebroken te hebben in duizenden computer. Dat deed hij door ransomware te verspreiden via e-mail. Daarbij deed hij alsof de mail afkomstig was van bekende bedrijven, instanties en banken. Van zodra hij toegang had tot de computer, infecteerde hij het systeem en maakte hij de computer onwerkbaar. Enkel na het betalen van losgeld zou hij de computer weer vrijgeven. Armaged0n deed niet alleen dat: nadat hij op de computers was geraakt, stal hij ook bankgegevens van zijn slachtoffers, waarna hij geld overschreef van de rekeningen van zijn slachtoffers naar een eigen account.

Hij wordt er ook van verdacht meerdere online aanvallen te hebben uitgevoerd op Poolse bedrijven, tussen 2013 en 2018.

De hacker staat nu terecht voor 181 aanklachten, waaronder ook witwassen van geld en computerfraude.

De man had zich in ons land verschuild. Op 14 maart werd hij gearresteerd toen hij Polen probeerde binnen te komen.